Ласнамяэ
06.08.2021, 16:50

Управа Ласнамяэ: терминал Rail Baltica должен считаться с интересами местных жителей

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Lasnamäe linnaosavalitsus
В ближайшие годы планируется построить терминал Rail Baltica в Юлемисте, который принесет колоссальные изменения в городское пространство Ласнамяэ и всего Таллинна. На этой неделе жителям близлежащих домов по Петербури теэ представили видение того, как терминал преобразит городскую среду вокруг их домов.

По заказу управы района Ласнамяэ архитекторы из Таллиннского центра градостроительных компетенций подготовили видение того, каким образом будущий терминал Rail Baltica в Юлемисте изменит городскую среду вокруг домов по Петербури теэ, 4, 6 и 14, расположенных в непосредственной близости от будущего терминала.

”Строительство терминала Rail Baltica окажет значительное влияние на жизнь проживающих неподалеку людей. Наша задача — максимально учитывать интересы местных жителей. Мы обсудили с ними специально подготовленный эскиз и по результатам дискуссии можно сказать, что людей действительно волнуют вопросы приватности, шума, потенциальной вибрации от движения составов и ее влияния на состояние жилых домов. Поэтому город Таллинн и команда Rail Baltica должны уделять внимание этим вопросам и вовлекать жителей на всех этапах планирования, чтобы будущий терминал создал минимальный дискомфорт для их жизни”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Планируется не только создать привлекательное современное городское пространство, но и при этом обеспечить местным жителям приемлемый уровень приватности и свести к минимуму связанные с созданием терминала неудобства. Также будут обеспечены удобные соединения с будущим терминалом и остановками общественного транспорта возле него.

Планируется, что трамвайная линия от Т1 сместится ближе к жилым домам. Из-за этого между идущей по специальному углублению трамвайной линией и жилыми домами появится высокая плитняковая стена высотой 1,5-4 м, на которой будут высажены ползучие растения. С южной стороны от небольшого жилого квартала появится изящная и функциональная лестница, которая позволит пешеходам, людям с пониженной мобильностью и пожилым удобно попадать на будущую остановку. Лестница также будет оборудована пандусом, что позволит удобно передвигаться с велосипедами и родителям с колясками.

Единый терминал Rail Baltica в Юлемисте планируется построить к 2025 году.

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