Почти в ста детских садах появятся дорожки и площадки с дорожной разметкой

Новые площадки получит большинство детских садов Таллинна: в общей сложности в городе 125 детских садов, но в 23 подобная разметка уже имеется.

”Большая часть наших привычек формируется в детстве, и чем раньше дети получат знания правил дорожного движения, тем безопаснее им будет передвигаться на городских улицах, тем выше будет впоследствии наша культура движения, — отметил вице-мэр Андрей Новиков. — Это также касается и привлекающих все большее внимание средств индивидуальной мобильности. Сейчас, помимо отношений ”пешеход-автомобилист”, на первый план вышли отношения пешеходов и велосипедистов, а также людей, пользующихся самокатами. И наряду со знанием правил дорожного движения важно с юных лет учиться уважительному отношению ко всем участникам движения”.

Площадки и дорожки будут размечаться с учетом пространства каждого детского сада, поэтому они будут отличаться — ведь территория и возможности у каждого детского садика разные. В некоторых садиках возможно будет разметить дорожки со встречным направлением или круговым движением, где-то можно будет сделать целую площадку.

По словам вице-мэра, в рамках этой инициативы детские сады ожидает еще один сюрприз.

”В данный момент в городе меняют светофоры и старые устройства можно будет использовать в детских садах, чтобы дети могли изучать правила дорожного движения”, — сказал Андрей Новиков.

Дорожные схемы в сотрудничестве с детскими садами готовит Rammuden OÜ, разметку нанесет предприятие YIT Ehitus AS. В подготовке проекта помощь городу оказал и Департамент шоссейных дорог, который подготовил наборы дорожных знаков — они будут установлены на размеченных дорожках и площадках, а в соответствии с изучаемой темой их можно будет менять.