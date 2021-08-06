Новости Эстонии
06.08.2021, 14:52

Расследование по делу Майлис Репс подошло к концу: в уголовном деле с десяток преступных эпизодов

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Haridus- ja Teadusministeeriumi kooliaasta alguse pressikonverents 19.08.2020
Haridus- ja Teadusministeeriumi kooliaasta alguse pressikonverents 19.08.2020
Foto: Karl-Eerik Pink
Государственная прокуратура закончила досудебное расследование по уголовному делу бывшего министра образования, а ныне депутата Рийгикогу Майлис Репс, пишет Õhtuleht.

Пока что это лишь промежуточный этап процесса, который обещает растянуться надолго. Следующий вопрос — представит ли прокурор Репс уголовное обвинение, и если да, то когда?

Согласно данным Õhtuleht, в отношении Репс подозревается с десяток преступных эпизодов. С сегодняшнего дня эта информация стала доступна для ознакомления подозреваемой стороне, то есть самой Репс и ее защите.

Читайте подробнее в Õhtuleht.

Очередной скандал вокруг Репс разразился, когда стало известно, что 13 января 2020 года, когда Майлис Репс еще занимала должность министра образования и науки, она отметила свой 45-летний день рождения с однопартийцами в элитном ресторане Mon Repos в Кадриорге, а счет же оплатило Министерство науки и образования.

Причем это не первый скандал, в который угодила Репс из-за использования денег министерства не по назначению. В ноябре 2020 года стало известно, что личный водитель Репс, за которого платит министерство, возит чаще ее детей, чем саму Репс.

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