Что делать, если отношения в семье зашли в тупик?

На самом деле дети хотят быть хорошими детьми, а родители хотят быть хорошими родителями. Обе стороны хотят одного и того же. Все ли должно быть так просто? В реальности дело обстоит намного сложнее. Неужели мы сами все усложняем или сложности в такого рода вопросах неизбежны? Родители с детьми как кошки с собаками: порой ладят друг с другом, а порой дерутся так, что клочья шерсти летят. Возможно, причина кроется в разнице поколений, и мы полагаем, что такие отношения – норма, и со временем станут лучше. По мере взросления ребенка улучшается взаимопонимание с родителями. И как только ребенок станет взрослым, плохие отношения сойдут на нет. Скажем так, своя доля правды в этом есть, но не все так просто. Это случается тогда, когда ребенок и родители остаются жить на одной планете и не разрывают связь. Можете верить или нет, но переезд на другую планету не поможет. Плохие отношения остаются с вами и продолжат отравлять вашу жизнь. Любые отношения стоят того, чтобы попытаться их исправить. Большая роль и ответственность при этом лежит на родителях, поскольку у них уже есть собственный жизненный опыт взросления. Но верно и то, что рецепта хорошего родителя не существует, а при рождении ребенка никто не дает инструкции по воспитанию, и процесс становления родителей протекает параллельно с ростом ребенка. Крупинки опыта и знаний ребенка могут стать путеводным маячком для родителей. Динамика развития отношений постоянно меняется, и ошибки здесь допустимы и абсолютно нормальны. Стремление и желание понять друг друга должны быть ориентирами, которые в сложной ситуации помогут выбрать правильную дорогу, чтобы снова и снова двигаться вместе вперед.