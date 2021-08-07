Что делать, если отношения в семье зашли в тупик?
Позвонил 14-летний парень, у него было много проблем, но больше всего его беспокоило то, что его мама каждый день пьет. Подросток не мог нормально отдыхать дома из-за того, что мама пьет, а также из-за шума, по этой причине у него снизилась успеваемость в школе. Недавно мама кинула в него чашкой. За последние несколько недель мальчик наносил себе порезы 3 раза!
Написала девочка, которая переживает из-за своих отношений с мамой. Уже на протяжении долгого времени она подавлена и ее абсолютно ничего не интересует, она чувствует себя ненужной, забытой. Девочку беспокоят мысли о смерти, у нее расстройство пищевого поведения, она наносит себе порезы. Но мама не разрешает ей пойти к консультанту или врачу, поскольку считает, что дочь просто выдумала свои проблемы.
В отчаянии позвонил 16-летний молодой человек и сказал, что он не в силах больше выносить крики своей матери. Мама сходит с ума, оскорбляет его, разбрасывает его вещи. Папа работает заграницей, он знает, что происходит дома, но заставляет сына терпеть и справляться самостоятельно. По словам молодого человека, он не может больше находиться дома и просит о помощи.
Написала девочка, родители которой посадили ее под домашний арест, поскольку она себя плохо вела. Девочка сказала, что, в принципе, у нее хорошие родители, но их наказания очень строгие. Все летние каникулы она должна сидеть дома, потому что родители не хотят ее слушать, хотя она уже несколько раз просила прощения и пыталась объяснить свои поступки.
Подобные истории поступают на номер телефона помощи детям 116111 каждый день: за помощью обращаются как дети и молодые люди, так и их родители, бабушки и дедушки. В целом картина такова, что никто из них не чувствует себя счастливым. Что на самом деле происходит с взаимоотношениями? Речь идет об отношениях между самыми дорогими и близкими людьми, и эти ситуации происходят дома – в месте, которое является для человека самым надежным и безопасным, его крепостью. Почему получается так, что дети и родители не понимают другу друга? Обе стороны ведь говорят, но информация застревает и не доходит до адресата. Что-то происходит с информацией по дороге из пункта А в пункт B, напоминая чем-то игру в «испорченный телефон».
На самом деле дети хотят быть хорошими детьми, а родители хотят быть хорошими родителями. Обе стороны хотят одного и того же. Все ли должно быть так просто? В реальности дело обстоит намного сложнее. Неужели мы сами все усложняем или сложности в такого рода вопросах неизбежны? Родители с детьми как кошки с собаками: порой ладят друг с другом, а порой дерутся так, что клочья шерсти летят. Возможно, причина кроется в разнице поколений, и мы полагаем, что такие отношения – норма, и со временем станут лучше. По мере взросления ребенка улучшается взаимопонимание с родителями. И как только ребенок станет взрослым, плохие отношения сойдут на нет. Скажем так, своя доля правды в этом есть, но не все так просто. Это случается тогда, когда ребенок и родители остаются жить на одной планете и не разрывают связь. Можете верить или нет, но переезд на другую планету не поможет. Плохие отношения остаются с вами и продолжат отравлять вашу жизнь. Любые отношения стоят того, чтобы попытаться их исправить. Большая роль и ответственность при этом лежит на родителях, поскольку у них уже есть собственный жизненный опыт взросления. Но верно и то, что рецепта хорошего родителя не существует, а при рождении ребенка никто не дает инструкции по воспитанию, и процесс становления родителей протекает параллельно с ростом ребенка. Крупинки опыта и знаний ребенка могут стать путеводным маячком для родителей. Динамика развития отношений постоянно меняется, и ошибки здесь допустимы и абсолютно нормальны. Стремление и желание понять друг друга должны быть ориентирами, которые в сложной ситуации помогут выбрать правильную дорогу, чтобы снова и снова двигаться вместе вперед.
Телефон помощи детям 116111 представляет собой услугу, с помощью которой можно обратиться за консультацией, рассказать о проблеме и получить помощь по темам, связанным с детьми. Как дети, так и взрослые могут оказаться в ситуациях, для решения которых не хватает личного опыта и знаний. Посредством телефонного разговора или веб-чата консультанты выясняют причину обращения, а также дают советы и инструкции, как следует действовать в данной ситуации.
Контакты службы помощи детям:
— телефон 116111 (круглосуточно, бесплатно и анонимно)
— веб-чат через сайт www.lasteabi.ee
— мобильное приложение Lasteabi
— электронная почта: info@lasteabi.ee
Статья составлена в сотрудничестве с Департаментом социального страхования
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи