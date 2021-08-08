Как наладить контакт с другими людьми?

Что делать, если никак не получается наладить контакт? Чтобы преодолеть эту ситуацию, одна сторона должна проявить инициативу и попробовать поговорить с другой стороной. Это удается лучше, когда:

1. Используется ”Я-высказывание”. ”Мне грустно, и я хотел(а) бы узнать, что случилось, и почему мы не разговариваем.”

2. Предлагается возможность. ”Можем ли мы сегодня пойти в кафе, например в час дня, и обсудить эту тему? Или тогда, когда тебе будет удобно?”. Если другой человек отказывается обсуждать эту тему, можно вернуться к первому пункту и сказать следующее: ”Для меня важно обсудить эту тему, потому что тогда я буду знать, как сделать лучше в следующий раз”.

3. Если собеседник согласен, то можно договорится о том, как долго будет обсуждаться конкретная тема. Например: ”Давай поговорим об этом 15 минут!”.

4. Цель встречи согласована. Например: ”Я хотел(а) бы знать, что произошло, чтобы в следующий раз не повторить ту же ошибку”.

Теоретически так возникает контакт и дает преимущества для лучшего общения.

Если вдруг контакт не будет налажен, то нужно на этот раз остановить общение. Ты решаешь сам(а), стоит ли соглашаться с провокациями другой стороны (например, ”Ты ведь тоже…”), но соглашаясь с этим, ты должен(а) понимать, что такое общение долго не продлится.

О коммуникативных навыках много говорят и пишут. Первый опыт коммуникации происходит дома. Например, с твоими родителями или близкими родственниками. Тем не менее навыки обычно развиваются в течение всей жизни. Сложные ситуации в общении и общение с разными людьми являются хорошим примером и заставляют нас оттачивать свои знания. К сожалению, мы не можем изменить других, но если кто-то спросит ”Как у тебя получается так хорошо общаться?”, то укажи на возможность развивать навыки общения.

Если ты чувствуешь, что твоих знаний недостаточно, чтобы свободно общаться, дай себе шанс и продолжай учиться. Стань хорошим собеседником для своих родителей и друзей.

Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи