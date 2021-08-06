Дни Ласнамяэ пройдут в сокращенном объеме с соблюдением мер безопасности

«Мы постоянно получаем от жителей вопросы относительно запланированных на конец лета Дней Ласнамяэ. При том, что уже второй год подряд мы вынуждены отказываться от ряда крупных и собирающих многочисленную публику мероприятий, хочется дать людям фестиваль с качественной и разнообразной программой. Мы постоянно находимся на связи с Департаментом здоровья и соответствующими организациями города Таллинна, чтобы найти возможности провести Дни Ласнамяэ как можно более достойно и прежде всего – безопасно с точки зрения здравоохранения», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Дни Ласнамяэ пройдут с 21 по 29 августа. На протяжении недели с небольшим в крупнейшем районе Таллинна можно будет принять участие в музыкальных, культурных и связанных с городским пространством событиях. Запланированы также организуемые под эгидой начинания «Музей Ласнамяэ» события, популяризирующие историю района. Подробную программу фестиваля планируется опубликовать 13 августа.

«Скорее всего, придется постараться, чтобы привести запланированные мероприятия в соответствие с царящей обстановкой и новыми правилами. Здоровье и безопасность людей – высшие ценности, и поэтому мероприятия будут организованы либо с соблюдением принципа рассредоточения, либо с возможностью предварительного тестирования. Ближайшие недели внесут ясность в вопрос о том, какие события и каким образом мы сможем предложить публике. Также мы работаем над тем, чтобы гости фестиваля могли воспользоваться услугами вакцинационного автобуса и привиться от COVID-19», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.