История Тийю-Трийн Тигаси о сапсерфинге: это самый легкий способ отстраниться от ежедневной рутины
- Я всего лишь ярая фанатка сапсерфинга (англ. Standup paddleboarding).
Мне нравится то многообразие и та свобода, которые дает мне сапсерфинг: возможность плавать в разных водоемах, испытывать себя на разных дистанциях, заниматься йогой или же просто наслаждаться чудесным закатом. Это и правда самый простой и доступный способ выбраться поближе к воде, чтобы по-настоящему отключиться от ежедневной рутины!
Мне всегда нравилась вода. Когда я была маленькой, мы с мамой каждое лето проводили где-то у озера или речки, и с утра до вечера меня было просто не вытащить из воды. Когда я переехала в Таллинн, я при каждой возможности выходила гулять к морю. Для плавания вода в море большую часть времени была холодной, зимнее плавание в то время еще не было таким популярным. Осенью я заметила на пляже кайтсерфингистов, и мне показалось это отличной возможностью проводить время в воде. Я до сих пор занимаюсь кайтсерфингом, но находиться в постоянной зависимости от ветра мне все-таки не по душе. Сапсерфингом же можно заниматься где и когда угодно — погода редко бывает такой, что с сапбордом некуда пойти.
- Как долго ты занимаешься сапсерфингом?
- В мае 2018 года я впервые встала на поверхность сапборда (или SUP-доски) — то есть уже целых четыре года. Год назад я создала себе аккаунт в Instagram — Nordic_sup_girl, чтобы вдохновлять себя и других. И это правда работает: люди пишут, что следят за моими публикациями и тоже хотят заниматься сапсерфингом.
- Как ты пришла к сапсерфингу?
- На самом деле не помню, где я впервые увидела сапсерфинг, но в любом случае давно хотела попробовать что-то подобное. В то же время он казался мне сложным, поэтому в поход идти я побоялась — вдруг не справлюсь и отстану. Потом случайно познакомилась с одним заядлым сапсерфингистом, который и научил меня кататься. Именно с ним я и начала кататься на сапборде. Сейчас понимаю, что за три лета работы уже в роли руководителя походов я не встречала ни одного человека, который был бы не в состоянии справиться с управлением сапборда.
- Какое связанное с сапсерфингом приключение было для тебя самым запоминающимся?
- Сложно припомнить какой-то конкретный интересный случай, так как каждый раз по-своему особенный. Очень здорово было плавать на бывшей базе подводных лодок в порту Хара, когда вдруг стало необычно тихо, а потом пошел град. Граница града была отчетливо видна на воде, и мы слышали, как к нам приближается огромная туча градин.
В безветренную погоду, когда на воде нет ряби, очень увлекательно рассматривать находящиеся под водой растения и строения в карьере Румму.
Также на старой рыбной ферме на острове Хийумаа наше ”приключение” закончилось тем, что нам пришлось прорываться через камыши и с трудом выбираться на сушу, поскольку водоем зарос больше, чем мы предполагали.
На самом деле каждая поездка на сапборде по-своему уникальна, надо просто уметь это заметить и прочувствовать момент. У меня еще никогда не было двух одинаковых поездок на море, потому что факторов влияния всегда несколько — ветер, волны, солнце и время года.
- Ты ведь ездила и на соревнования, расскажи об этом поподробнее! Насколько вообще большое сообщество сапсерфингистов?
- Прошлым летом я участвовала в серии кубка ”SUP-доска”, проходившим четыре выходных подряд по всей Эстонии. Этапы проходили и на озерах, и на море — то есть в очень разных условиях и на очень разных маршрутах. Я получила очень классный опыт. Дни соревнований были просто потрясающими, участники поддерживали друг друга и обменивались опытом.
Два раза я проходила 100-километровый марафон Выханду. В прошлом году я стала победительницей среди женщин в классе сапборда. Опять же это был совершенно другой опыт. Все потому, что на какое-то время сапсерфинг немного надоедает, и ты просто устаешь от него, хотя на протяжении этих 100 километров встречаются очень разные этапы: пороги с быстрым течением и медленные, поросшие камышом участки. Естественно, не обходилось и без юмора!
Недавно я выиграла марафон быстрого спуска Тюри-Трой протяженностью 47 километров, в этом году марафон проходил с открытым стартом, то есть маршрут надо было пройти в течение 10 дней. Это было намного скучнее, потому что я плыла одна, некого было догонять и обгонять.
Сапсерфингистов достаточно, но какого-то единого сообщества раньше не было. В этом году я начала заниматься клубом Supster, куда приглашаются все любители сапсерфинга! В клубе мы будем делиться полезной информацией, устраивать совместные поездки, организовывать различные обучающие программы и много всего другого. За нашей деятельностью (поездками, мероприятиями, походами, тренингами и т.д.) можно следить в Фейсбук и в Инстаграм (Supster_sup).
- Где вообще можно заниматься сапсерфингом?
- В принципе, сапсерфингом можно заниматься на любом водоеме, но находясь на природе, надо вести себя вежливо, как в гостях. Разумеется, в период гнездования нельзя мешать птицам, и их птенцов следует примечать уже издалека.
В акватории одного порта можно плавать, в другом же — нет. Самое главное, повторюсь, вести себя как вежливый гость и не создавать рисков для кораблей. Находиться рядом с большими кораблями и на крупных водных путях крайне опасно, поскольку им тебя совсем не видно, а если тебя и заметят, то период их реагирования очень длинный.
Нельзя плавать на сапборде в зоне купания.
Если возникают сомнения относительно того, можно ли плавать на сапборде в том или ином месте, то лучше проверить это заранее — например, написать мне в социальных сетях.
- Случалось ли тебе попадать в беду на сапборде? Какова была твоя реакция и что ты делала?
- Один раз действительно не повезло. Мы вышли на воду при неблагоприятной ветреной погоде, поскольку прогноз показал, что примерно через час ветер стихнет, но этого не произошло. Мы плыли на большой скорости по ветру и когда поняли, что уже пора разворачиваться обратно, то почувствовали, что нам в лицо дует сильный ветер, а волны бушуют. К счастью, в команде были опытные сапсерфингисты, и все были привязаны к доске страховочным шнурком, поэтому при падении можно было быстро опять забраться на доску. Фактически, это были самые трудные 3 километра в моей жизни: в такой ситуации надо сразу же звонить по номеру 112 и вызывать помощь.
- На первый взгляд сапсерфинг кажется довольно простым, так ли это на самом деле?
- Заниматься сапсерфингом по силам каждому. Можно выучить кое-какие фишки и уловки: например, какое наиболее правильное положение тела, как лучше держать весло и грести так, чтобы сил хватило надолго.
Клуб Supster проводит обучение и для начинающих, вся информация опять же доступна в Фейсбук.
- Что обязательно должен знать новичок?
- Нельзя забывать о том, что вода — весьма опасная стихия. Вокруг ноги должен быть обмотан страховочный шнур (англ. leash), на тело надет спасательный жилет или ударный спасательный жилет (самонаполняющийся). Выходя на воду, с собой надо обязательно брать достаточное количество питьевой воды и какую-то еду на случай более длинных поездок. Летом на тело надо нанести водостойкий солнцезащитный крем.
Очень опасно выходить в море с береговым ветром, то есть когда ветер дует с суши в море — в такую погоду плавать на сапборде нельзя.
При плохом самочувствии, болезни или усталости лучше остаться на берегу. Не стоит плавать на сапборде одному, лучше взять с собой друга или отправиться с хорошей компанией в поход.
- Какие самые главные правила нужно соблюдать, занимаясь сапсерфингом?
- Страховочный шнурок и спасательный жилет — обязательные атрибуты. Нельзя заниматься сапсерфингом в зонах купания и в акваториях некоторых портов. Одеваться следует по погоде.
Вопросы Тийю-Трийн задавала координатор группы по созданию контента и совместной работе Teeviit Марис Праатс, редактировала Марилийз Луула
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи