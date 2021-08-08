История Тийю-Трийн Тигаси о сапсерфинге: это самый легкий способ отстраниться от ежедневной рутины

- Я всего лишь ярая фанатка сапсерфинга (англ. Standup paddleboarding).

Мне нравится то многообразие и та свобода, которые дает мне сапсерфинг: возможность плавать в разных водоемах, испытывать себя на разных дистанциях, заниматься йогой или же просто наслаждаться чудесным закатом. Это и правда самый простой и доступный способ выбраться поближе к воде, чтобы по-настоящему отключиться от ежедневной рутины!

Мне всегда нравилась вода. Когда я была маленькой, мы с мамой каждое лето проводили где-то у озера или речки, и с утра до вечера меня было просто не вытащить из воды. Когда я переехала в Таллинн, я при каждой возможности выходила гулять к морю. Для плавания вода в море большую часть времени была холодной, зимнее плавание в то время еще не было таким популярным. Осенью я заметила на пляже кайтсерфингистов, и мне показалось это отличной возможностью проводить время в воде. Я до сих пор занимаюсь кайтсерфингом, но находиться в постоянной зависимости от ветра мне все-таки не по душе. Сапсерфингом же можно заниматься где и когда угодно — погода редко бывает такой, что с сапбордом некуда пойти.

- Как долго ты занимаешься сапсерфингом?

- В мае 2018 года я впервые встала на поверхность сапборда (или SUP-доски) — то есть уже целых четыре года. Год назад я создала себе аккаунт в Instagram — Nordic_sup_girl, чтобы вдохновлять себя и других. И это правда работает: люди пишут, что следят за моими публикациями и тоже хотят заниматься сапсерфингом.

- Как ты пришла к сапсерфингу?