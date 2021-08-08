"Лезешь по горе, а на вершине даже одуванчиков нет". Самые крутые фразы тренера Трефилова в подборке спортивного блогера

Перед полуфинальным матчем со сборной Норвегии обращаемся к классике от Евгения Васильевича.

- Скажи женщине, что она красивая — и станешь посуду мыть до конца дней.

- Какие мысли возникли при счете 13:20? Найти веревку, зайти в женский туалет. И там повеситься.

- Я их не ругал, я просто просил. Вспоминал их родословную от обезьяны. По Дарвину. Правда, сейчас говорят, что мы от Бога произошли.

- Надеюсь, что наши старшие, я их бабушками называю, еще покажут себя и с них не будет песок сыпаться.

- Когда бежит человек, а ему назад передачу дают, что я должен сделать — убить первого тренера из детской школы, который ее этому научил?

- У Дмитриевой был день рождения. Зацеловали ее — и она ничего не забила. Поэтому вывод: целовать ее нельзя!

- Обращал ли я внимание на вратаря сборной Анголы? Если бы я собирался второй раз жениться, то обратил бы, конечно.

- Тактика была простая: выиграть. Бросьте вы. Я должен привстать на колено и, как Сократ, рассуждать о тактике? Ребят, какая тактика! Выиграть любой ценой!

- Порадовал вой в раздевалке! Так вопят сейчас, как будто хоронят кого-то. Я им говорю: что случилось-то? А они: у-а-а-а. Я им: чего "уа"? Выиграли же! Делайте вид, что случайно, уходите и выходите снова!

– Ощущения от олимпийского золота? Вот представьте: гора. Ползешь, ползешь, ползешь — а там, на вершине, даже одуванчиков нет.

- У Франции мощные игроки, а у меня Вяхирева — 50 килограммов с тапочками.

- Я смотрю по сторонам и понимаю: у меня самая красивая команда. Самая миниатюрная. Самая-самая-самая. На сегодняшний день. А вот завтра — на работу.

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