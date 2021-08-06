Министерство образования: 72% сотрудников образовательных учреждений вакцинированы

Министр образования и науки Лийна Керсна подчеркнула, что чем больше людей среди школьного коллектива будет вакцинировано, тем с большей уверенностью мы сможем сохранить работу школ в следующем учебном году.

”У нас уже есть более 70 учебных заведений, в которых вакцинировано более 90% школьного персонала. Мы поставили перед собой государственную цель, чтобы было вакцинировано не менее 90% сотрудников всех учебных заведений, — сказала Керсна. — Надеюсь, что в сотрудничестве с Больничной кассой мы сможем предложить невакцинированным работникам образовательной сферы гибкие возможности для вакцинации”.

Следует учитывать, что в обзор не включены данные о переболевших. Помимо вакцинированных, в учреждениях может быть значительное количество людей, недавно перенесших коронавирусное заболевание. Переболевшим важно помнить, что им тоже нужна одна инъекция вакцины для защиты, которую следует сделать через шесть месяцев после болезни.

По данным Больничной кассы, по состоянию на 26 июля были вакцинированы 72% сотрудников всех образовательных учреждений. Самый высокий уровень вакцинации был в высших учебных заведениях — 83%, также было вакцинировано 75% сотрудников основных школ или гимназий, 74% — дошкольных и общеобразовательных учреждений и 73% — учреждений профессионального образования. 61% сотрудников дошкольных учреждений прошли вакцинацию.

По уездам самый высокий процент вакцинации — среди работников образовательных учреждений Хийумаа (84%) и Тартумаа (82%). Вакцинировано 80% сотрудников образовательных учреждений Йыгевамаа и Ляэнемаа.

Министерство образования и науки также рассылает обзор охвата вакцинацией всем образовательным учреждениям и школьным администраторам.

Самый простой способ вакцинироваться — позвонить на государственный инфотелефон 1247, по которому можно получить информацию о ближайших пунктах вакцинации и сразу же забронировать время. По номеру можно также получить информацию о вакцинации без предварительной регистрации. Время можно забронировать и в э-регистратуре.