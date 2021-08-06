Больничная касса повышает плату за инъекции вакцин в мобильных кабинетах вакцинации

Ранее цена одной инъекции вакцины в мобильном кабинете составляла 10,60 евро. Внедряемая надбавка предназначена для мобильных кабинетов, то есть передвижных бригад вакцинаторов, которые делают не менее 500 инъекций вакцин в неделю. В этом случае с первой инъекции оказатель услуг по вакцинированию получит дополнительную плату в размере восьми евро за инъекцию. Если оказатель услуг по вакцинации проводит тысячу и более инъекций в неделю, то к стоимости инъекции (начиная с первой инъекции) добавляется десять евро. Другими словами, если было проведено более 500 инъекций, то цена одной инъекции составляет 18,60 евро, а если инъекций было более, чем 1000 — уже 20,60 евро.

Кроме того, за каждую двадцатую вакцинацию отдельно выплачивается надбавка в 50 евро.

Руководитель отдела по связям с партнерами Больничной кассы Марко Тяхнас сказал, что COVID-19 распространяется очень быстро, и вакцинация — единственный способ предотвратить серьезные заболевания и госпитализации из-за них. Поэтому было решено внедрить дополнительную плату за работу оказателей услуг по вакцинации, которые могут приехать ближе к месту жительства людей и сделать процесс вакцинации более удобным для них.

”Мы хотим предложить возможности вакцинации в самых разных местах, но для успешного проведения вакцинации в стране недостаточно усилий только со стороны оказателей услуг по вакцинации. Я обращаюсь ко всем, кто еще не вакцинировался — пожалуйста, сделайте защитную инъекцию, потому что, к сожалению, третья коронная волна эпидемии уже началась и защитная инъекция — лучший способ защитить ваше здоровье ", — добавил Тяхнас.