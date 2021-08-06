Государство начинает компенсировать приостановленные выплаты во вторую пенсионную ступень

Предыдущее правительство провело пенсионную реформу, сделав вторую пенсионную ступень добровольной и позволив людям выйти из нее. Когда же начался коронакризис, правительство сделало еще один шаг — временно приостановило взносы во вторую пенсионную ступень. Исключение было только для тех, кто родился в 1942–1960 годах.

Как известно, во вторую пенсионную ступень поступает 2% от брутто-зарплаты человека, а государство со своей стороны направляет туда еще 4%. Именно эти четырехпроцентные взносы государство приостановило, чтобы сэкономить деньги во время кризиса.

Всем тем, кто делал накопления во второй пенсионной ступени и в указанный выше период не получал выплаты в 4%, в ближайшие годы эта сумма будет возмещена.

Первые выплаты будут сделаны тем, кто в сентябре покидает вторую пенсионную ступень. Тем, кто решил остаться во второй пенсионной ступени, сумма поступит в ступень в 2023-2024 годах.

Так как с момента приостановления взносов акцизные рынки активно выросли, то и пенсионные фонды неплохо заработали. Поэтому взносы будут компенсированы вместе с промежуточной прибылью.