Из изолятора в Подмосковье сбежал обвиняемый в убийстве "колбасного короля"

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых", — сообщила прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.

Источник агентства Интерфакс приводит имена сбежавших: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Николай Тетеря и Александр Мавриди. Последний обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова.

То, что среди сбежавших из изолятора был Мавриди, подтвердили в управлении Следственного комитета по Московской области.

"Около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по Истре через спецприемник с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно, гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", — сообщила представитель ведомства Ольга Врадий (цитата по ТАСС).

Остальные четверо беглецов обвиняются в краже, уточнила она.

В связи с инцидентом возбуждено два уголовных дела: Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора, а полиция — по факту самого побега.

Для установления обстоятельств побега в Истру направлена комиссия из областного управления МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что Мавриди перевели в камеру к остальным сбежавшим накануне.

"Накануне четверо обвиняемых в краже вывозились в суд. После их возвращения Мавриди был переведен в их полностью заполненную шестиместную камеру, он стал седьмым заключенным в ней. Сейчас выясняется, почему он был переведен туда", — сказал собеседник агентства.

Гендиректор компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Магуров был убит в ноябре прошлого года в своем загородном доме в Истре — его застрелили из арбалета. На следующий день по подозрению в убийстве был задержан 49-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди.

В СКР также сообщили, что задержанного заподозрили в причастности и к другой преступной деятельности — черному риэлторству. Во время обыска в его квартире в Москве следователи обнаружили пенсионера, который был прикован к кровати наручниками, а также мужчину, который за ним присматривал.