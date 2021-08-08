Девушка дня. "Вот так двадцатишестилетие!" Что пришлось вынести Джорджии Элленвуд на Олимпиаде в Токио в день своего рождения?

"Сегодня утром я проснулась с ощущением, будто меня сбил поезд" — делится Джорджия своими ощущениями с подписчиками. Причину своего недомогания девушка точно не знает.

Она также отметила, что в тот день ей пришлось приложить столько усилий, сколько она не прикладывала никогда:

"Так или иначе, я собиралась добежать до финиша. Спасибо всем за любовь и поддержку — я все еще выздоравливаю, но я очень горжусь собой, что сегодня перешла эту черту. Что за способ отметить 26 лет!"

Давайте же и мы поддержим девушку и еще раз полюбуемся ее красотой и очарованием!

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