Майкель Астур против чемпиона Европы, нарвитянка против эстонки из Таиланда и еще 8 боев, которые ждут нас на Number 1 Fight Show

”Впервые в истории Nr 1 Fight Show на ринг выйдут женщины”, — рассказывает Игорь Шинкевич. А на вопрос, почему впервые, отвечает: по опыту других шоу женские бои используются зрителями, как пауза, они почему-то встают со своих мест, идут купить что-нибудь, чтобы подзаправиться. И добавляет ”Считаю, это не справедливо”.

С тех пор Акопян завоевал два чемпионских пояса — на турнирах в Одессе и Казани — и стал еще опытнее и сильнее. Противостоит ему такой же французский ”рубака” 28-летний Мэттью Таварес. Три года назад француз уже приезжал в Таллинн, тот визит завершился для него победой над белорусом Максимом Сподаренко. В этот раз точно будет сложнее.

Несмотря на то, что в этом бою на ринге не будет эстонских бойцов, представитель Беларуси с армянскими и грузинскими корнями Жора Акопян чувствует себя в Таллинне — как дома. Он уже не в первый раз выступает в Тондираба, и местные зрители любят его за зрелищный стиль ведения боя. Чтобы завоевать доверие местной публики пришлось в мае 2019 года победить эстонскую звезду Миркко Мойсара.

Что ж, Рука бога Астуру явно не помешает. Да и нога тоже.

Но Майкелю Астуру есть, чем ответить на французскую агрессию. Вице-чемпион Европы и чемпион мира провел 25 боев, в 21 из которых одержал победу. Он по словам главного организатора шоу Игоря Шинкевича — один из самых своеобразных бойцов не только Эстонии, но и мира. Начал заниматься кикбоксингом довольно поздно, а до этого забивал мячи за молодежку таллинской ”Флоры”. Даже сейчас при подготовке к бою с Дбили Астур зачитывается книгой о Диего Марадоне.

31-летний Самюэль Дбили — один из сильнейших французских бойцов в своей весовой категории, трижды выигрывал чемпионат страны и является действующим чемпионом Европы (WKN). Он очень высок — 194 см — и главное оружие против него — двигаться по рингу, как можно быстрее, избегая контакта с длинющими ногами соперника. Дбили исповедует зрелищный стиль, который нравится всем — кроме его соперника. Посмотрите, например, как он уничтожает на ринге Аслана Устарханова.

Что ж, зрителям в Тондираба придется выбрать для похода за хот-догами и пивом другое время, ведь на ринге встретятся Марье Руумет и Александра Джикаева.

Марье, несмотря на эстонское гражданство, проживает в Таиланде, на родине тайского бокса и известна там под прозвищем ”Снежный Барс”. Местным жителям невдомек, что снежные барсы в Эстонии не водятся. С другой стороны, какое еще дать прозвище голубоглазой блондинке, которая отправляет в нокаут одну соперницу за другой?

Александра — полная противоположность своей соперницы. Встретив ее на нарвской улице, вы ни за что не определите, что перед вами один из сильнейших бойцов страны, да что там страны — Европы. Вот так она расправляется с соперницей из России в финале континентального первенства.

ТЯЖЕЛОВЕСЫ



Уку Юрьеланд (Эстония) — Федор Колтун (Беларусь), 110 кг

”К супертяжам у зрителей особое отношение, — считает Игорь Шинкевич. — Это всегда зрелищно. К тому же это реванш. Предыдущий бой этих же соперников Уку проиграл, и теперь попробует взять верх над Федором.

”Сильные стороны Уку заключаются в его физической мощи и напористости с первых секунд боя, у него хорошая взрывная сила и скорость ударов, учитывая его мышечную массу. Также, не могу не отметить его характер и волевые качества, которых ему не занимать. В нашем первом бою, в самом начале первого раунда, я успешно попал левый мидлкик навстречу, тем самым сломал ему 2 ребра, но, несмотря на это, он боксировал, скрывая боль, как ни в чем не бывало, за это он достоин большого уважения”, — говорит Федор о своем сопернике в интервью goodfight.ee.

Не боится, но уважает.

ДРУГИЕ БОИ

”Особым украшением турнира станет поединок Вадима Васькова из Беларуси и португальца Варелы Уилсона”, — считает Игорь Шинкевич. Оба бойца исповедуют агрессивный стиль. Васьков имеет огромный опыт выступлений и побед в международных профессиональных лигах кикбоксинга и встречался с топовыми бойцами мира. Уилсон родился на островах Кабо-Верде, но вскоре переехал в Европу и является гражданином Португалии, хотя и живет во французском Марселе. Не так давно ”гражданин мира” победил бельгийца Юсуфа Бхуганема, для которого это поражение стало единственным за последние шесть лет (!). А это значит, Варела опасен для любого соперника.

Также во время Nr1 Fight Show 7 августа перед таллиннскими зрителями появятся признанные и только восходящие звезды эстонского кикбоксинга Ян Беляев, Марко Шульц, Даниил Субачус, Артем Третьяк и Данила Исопеско. Традиционно ведущим вечера будет петербургский ринг-анонсер Александр Загорский.