"Хотела бы я такие счета!": что будет с нашими хрущевками? Разбирается блогер RusDelfi

Большинство эстонских хрущевок и брежневок, хоть и построены не так давно, все равно уже устарели. Времени было мало, стройматериалов мало, да и хороших специалистов немного. Все это привело к тому, что мы сейчас имеем: 71% населения живёт в многоквартирных домах, построенных в период с 1950 по 1990 г. Большие теплопотери, плохая вентиляция, буйство плесени — всё это проблемы позднесоветских зданий.

Что с этим делать? Варианта два: сносить или реновировать. Сносить — скучно, дорого, да еще и потеряем свою идентичность (хоть и плохо построенная, но это все равно архитектура). А вот реновировать — это интересно. Так решили многие постсоветские страны, в том числе и Эстония. Есть разные варианты, но рассматривать их всех долго, так что рассмотрим одну из самых удачных попыток в Эстонии — семейное общежитие ТТУ.

В этом доме впервые опробована новая технология ремонта и утепления фасада. На заводе были изготовлены хорошо продуманные внешние панели с утеплителями, вентиляцией и даже окнами. После этого на хрущевку просто ”надели” эти блоки. После реновации ветхое жилье превратилось в здание с практически нулевым потреблением энергии (то есть класса А. Для сравнения, утепленная по обычной технологии панелька класса С), поэтому счета в таком доме минимум в три раза ниже.

Как удалось достичь нулевого потребления энергии?

1. Качественно утепленные стены и тройные стеклопакеты.

2. Умная вентиляционная система.

3. Половину крыши дома занимают вырабатывающие возобновляемую энергию солнечные панели, которые обогревают половину тёплой воды.

4. На другой половине крыши установили солнечную батарею, производящую электроэнергию.