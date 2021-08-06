Соломоновы Острова: подготовка идет полным ходом!

Сборная Соломоновых островов в следующем месяце примет участие в своем четвертом чемпионате мира, и готовится она к нему, проводя тренировочный сбор в Польше. В Европу прибыло 16 футболистов, и они уже приступили к активной работе, проведя первые тренировки. Помимо активного тренировочного процесса у «Курукуру» запланировано несколько товарищеских матчей: планируется что в течение следующего месяца сборная сыграет против команд Польши и Хорватии.

Капитан «Курукуру» Эллиот Рагомо заявил, что команда была очень рада вновь почувствовать вкус футзала международного уровня: «Мы прибыли сюда, чтобы очень усердно поработать, мы должны выйти на новый уровень. Знаю, что многие команды и атлеты готовились здесь к Олимпиаде в Токио, поэтому нам очень повезло с местом наших сборов.

Рагомо высоко оценил условия, в которых сборная Соломоновых островов готовится к чемпионату мира: «Прибытие в Европу, ожидание турнира – все это очень повышает моральный дух наших ребят, особенно учитывая потрясающие условия, в которых мы тренируемся. Высококлассное оборудование, которое мы имеем здесь, помогает нам во всех аспектах. Если вы тренируетесь на более высоком уровне, то и результат будет гораздо качественнее, поэтому мы наслаждаемся процессом. Само путешествие сюда уже вызвало моральный подъем у нашей команды, а теперь мы имеем возможность готовиться к турниру в потрясающих условиях, поэтому мы получаем удовольствие от тренировок и с нетерпением ждём старт чемпионата».

Также Рагомо отметил, что команда приспосабливается к международному размеру площадки: «Размер площадки, на которой мы тренируемся, соответсвует международным правилам FIFA, и это дополнительный бонус для нас, ведь не у всех наших игроков есть возможность играть на площадке таких размеров. Уверен, что это очень поможет нам в преддверие старта турнира».

Соломоновы острова являются сильнейшей командой Океании, в 2019 году в финале они победили Новую Зеландию, завоевав свой шестой континентальный трофей, и получили путевку на чемпионат мира. На чемпионате мира «Курукуру» сыграют в группе С вместе Португалией, Марокко и Таиландом. Все матчи этого квартета состоятся в Каунасе.