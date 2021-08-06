За сутки в Эстонии выявлен 241 случай заражения коронавирусом, умер один человек

Из новых зараженных 178 человек, или 73,9%, не были вакцинированы. Курс вакцинации 12 зараженных не закончен и курс вакцинации 51 (21,2%) зараженного завершен. Невакцинированные образуют 94,9% от всех протестированных.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 94 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 68 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 35, в Вырумаа — 26, в Пярнумаа — 22, в Ляэне-Вирумаа — восемь, в Ярвамаа и Ида-Вирумаа — по семь, в Пылвамаа — шесть новых положительных результатов теста. В Ляэнемаа, Валгамаа и Вильяндимаа прибавилось по пять, в Рапламаа — три, на Сааремаа — два и в Йыгевамаа — один новый зараженный. На Хийумаа не прибавилось ни одного нового положительного результата теста. В 15 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 185,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,2%.

За сутки открыли девять новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 6 августа в больницах находится 48 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается три пациента, из которых на управляемом дыхании один человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов пять человек, или 10,2%, полностью вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами четыре человека).

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 34 человека (69,4%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — невакцинированный 81-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 277 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 5 407 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 657 902 людям, курс вакцинации завершен у 574 814 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 58,8%.