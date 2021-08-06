В Кристийне построен новый безопасный железнодорожный переход

”Жителям части Ярве и всего района давно нужен был железнодорожный переход. Жители до сих пор переходили железную дорогу в не предназначенном для этого месте, подвергая опасности себя и других”, — объяснил предыдущую ситуацию старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и добавил, что в той же части района планируется новая соединительная дорога между Пярну маантеэ и улицей Тервизе, которая будет проходить от начала Вильяндиского шоссе между Пярну маантее, центром "Ярве" и автосалоном, улицей Тервизе и до Сютисте теэ.