Потенциальный кандидат в президенты Тармо Соомере: надеюсь, что мои слова не причинят боли русскоязычному населению

Об этом он заявил в интервью радионовостям ERR, напомнив, что Эстония является парламентским государством, в котором президент не вмешивается во внутреннюю политику.

"У президента короткие руки для принятия конкретных решений, но очень большое влияние. Роль президента — уравновешивать разные взгляды, выслушивать тех, кому кажется, что их не слушают", — рассказал Тармо Соомере.

По словам Соомере, будучи президентом страны он надеется не обидеть русскоговорящих жителей Эстонии.

"Проблема здесь обычно в том, что люди, которые росли в разных культурных средах, используют слова в разных значениях. Если не знать нюансов, то очень быстро возникают противоречия", — отметил Соомере.

Он выразил надежду, что благодаря своему владению русским языком его слова не причинят боли русскоязычному населению.