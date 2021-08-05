05.08.2021, 21:44
Эстония направила Литве гуманитарную помощь для мигрантов(2)
Первая партия гуманитарной помощи была отправлена Литве 21 июля. В нее входили десять палаток со всем необходимым снаряжением: кроватями, столами и стульями, отопительными приборами и пр.
В четверг в Литву из Эстонии также отправилась новая смена полицейского подразделения ESTPOL5.
Помощь для Литвы будет оплачена из средств соответствующего фонда МИД Эстонии.
С начала года в Литве вблизи белорусской границы задержано более 4000 нелегальных мигрантов - в 40 раз больше, чем за весь прошлый год.