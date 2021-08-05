Официально: Месси покинул "Барселону"

Стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

"В результате сложившейся ситуации Месси не останется в "Барселоне". Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. "Барселона" искренне выражает благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", – сказано в заявлении.

Контракт 34-летнего аргентинца с "Барселоной" истек 30 июня.

Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, напоминает РИА Новости.