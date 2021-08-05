Лига Европы: таллиннской "Флоре" придется дома отыгрываться

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. При счете 1:0 в пользу хозяев матч и завершился.

В случая выхода в следующий предварительный круг Лиги Европы соперником "Флоры" станет бельгийский "Антверпен" (Royal Antwerp F.C). В случае неудачи в Лиге Европы "Флора" перейдет в Лигу Конференций, где чемпион Эстонии сыграет с победителем пары Shamrock Rovers (Ирландия) — KF Teuta (Албания).