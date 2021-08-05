05.08.2021, 20:53
Лига Европы: таллиннской "Флоре" придется дома отыгрываться(1)
Taavi Sepp
Сегодня чемпион Эстонии последних двух лет таллиннская ”Флора” провела в столице Кипра первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против местного клуба ”Омония”, чемпиона страны сезона 2020/21. гости уступили 0:1.
Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. При счете 1:0 в пользу хозяев матч и завершился.
Ответная встреча — 10 августа в Таллинне.
В случая выхода в следующий предварительный круг Лиги Европы соперником "Флоры" станет бельгийский "Антверпен" (Royal Antwerp F.C). В случае неудачи в Лиге Европы "Флора" перейдет в Лигу Конференций, где чемпион Эстонии сыграет с победителем пары Shamrock Rovers (Ирландия) — KF Teuta (Албания).