Правительство сделало из новых коронавирусных ограничений три исключения

С 9 августа публичные богослужения и религиозные обряды смогут проводиться при одновременном участии до 50 человек или при условии половинной заполняемости помещения. Ковид-сертификат у участников службы проверять будет не обязательно, но все остальные требования — ношение масок, рассредоточенность людей, дезинфекция и пр. — продолжат действовать, пишет rus.err.

Ковид-сертификаты также не нужно будет проверять в местах общественного питания на внутригосударственных паромах. Там также не будет действовать ограничение на максимальное число людей в помещении, однако обязанность носить маску на пароме сохраняется.

В сфере образования по интересам, молодежной работы, курсов повышения квалификации и дополнительного обучения, а также при занятиях спортом и тренировках от детей и подростков до 18 лет не будут требовать ковид-сертификат при числе участников мероприятия более 50.

Всем остальным участникам мероприятий с числом участников более 50 в помещении и более 100 на свежем воздухе с 9 августа придется предъявлять справку о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус.

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