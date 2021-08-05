Circle K: цены на бензин продолжат рост, несмотря на стабилизацию мирового рынка

"Хотя запасы сырой нефти в США на прошлой неделе немного увеличились, запасы бензина сокращаются уже несколько недель подряд, подталкивая тем самым рост цен на нефть.

Поскольку спрос на бензин по-прежнему превышает прогнозы, а объемы производства не могут угнаться за спросом, то на снижение цен на бензин рассчитывать не стоит", - прокомментировал ситуацию директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик.

"Розничные цены на моторное топливо в Эстонии зависят от закупочных цен на нефть, государственных налогов и конкуренции на местном рынке. Поскольку в Эстонии акциз на бензин самый высокий среди стран Балтии, и в Эстонии применяются более жесткие требования по возобновляемой энергии и климату, то и цены на бензин здесь, понятное дело, выше", — приводит слова Вахтрика rus.err.

5 августа 95-й бензин стоил в Эстонии 1,459 евро за литр (самая высокая цена в странах Балтии), а дизельное топливо — 1,229 евро за литр.