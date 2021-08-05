Справку об иммунизации можно распечатать в инфозалах столичной мэрии и районных управ

Для распечатки справки необходима ID-карта и PIN-коды. С помощью общественного компьютера горожане могут либо в зале обслуживания столичной мэрии, инфозалах районных управ, либо же в Центральной библиотеке зайти на портал

digilugu.ee и оформить дигитальный COVID-сертификат. При необходимости можно обратиться за помощью к обслуживающему персоналу. Печать иммунизационной справки бесплатна.

”В связи с новыми ограничениями и правилами, установленными правительством Эстонской Республики, возникла острая потребность в пунктах выдачи справок об иммунизации, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Это обусловлено тем, что не у всех дома есть компьютер и тем более принтер, чтобы распечатать необходимые документы, и не все горожане умеют самостоятельно пользоваться дигитальными государственными услугами. Для оказания поддержки своим жителям Таллинн нашел решение — в каждом районе города можно будет бесплатно распечатать справки, и при необходимости сотрудники учреждения окажут в этом содействие”.

Справку об иммунизации можно распечатать в инфозале каждой районной управы и Таллиннской центральной библиотеке и ее филиалах (адреса находятся здесь).

Также ее можно распечатать в социальном центре Кесклинна (ул. Лийвалайа, 32) и районном отделе социального обеспечения (Пярну мнт, 9). В Мустамяэ, помимо общественного компьютерного зала районной управы (ул. Вильде, 118), в рабочее время можно также воспользоваться общественным компьютером и принтером Мустамяэского дневного центра (ул. Эхитаяте, 82).

В Ласнамяэ с 9 августа справку об иммунизации можно распечатать, помимо инфозала районной управы, также и в службе пособий отдела социального обеспечения района Ласнамяэ (ул. Махтра, 48) и в новых временных помещениях Ласнамяэского социального центра (ул. Пунане, 36).