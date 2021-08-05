Isamaa не исключила поддержку кандидатуры Соомере на президентских выборах

Об этом сообщил в четверг председатель отечественников Хелир-Валдор Сеэдер по итогам встречи парламентской фракции Isamaa с Тармо Соомере.

По словам Сеэдера, встреча была продолжительной и содержательной, и партия не исключает дальнейшее обсуждение кандидатуры Соомере.

"Но мы на сегодняшний день не приняли решения самостоятельно выдвинуть его кандидатуру, этот вопрос не решен, его надо будет обязательно обговорить", — пояснил он.

Сеэдер заявил, что Isamaa хотела бы избрания президента в Рийгикогу, но ждет, пока другие партии заявят о своих позициях.

"Завтра (6 августа — ред.) будет встреча председателей парламентских партий, и надо прийти к ясности в том, что касается возможной кандидатуры Соомере, у нас сегодня во фракции повис в воздухе вопрос, какова позиция и отношение других партий, потому что никто пока официально не выдвигал Соомере кандидатом [в президенты]", — прокомментировал лидер Isamaa.