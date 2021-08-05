Погиб сын одного из лучших футболистов начала XXI века

”Челси” выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего сына бывшего полузащитника клуба и сборной Германии Михаэля Баллака.

”Все, кто связан с ”Челси”, шокированы и опечалены известием о смерти Эмилио Баллака в столь юном возрасте. Все наши мысли сейчас с Михаэлем и его семьей”, — говорится в заявлении лондонцев.

По информации TVI24, Эмилио разбился сегодня ночью в 02:10 в португальской Трое. Он катался на квадроцикле недалеко от дома, который его отец купил несколько лет назад. Юноша попал в жестокую аварию рядом с кондоминиумом Villas do Mar.

У Михаэля Баллака есть еще два сына — Луис и Хорди.

Баллак, напомним, также известен по выступлениям за ”Кайзерслаутерн”, ”Байер”, ”Баварию” и сборную Германии, в составе которой дважды выигрывал медали чемпионата мира. Провел более 400 матчей в чемпионатах Германии и Англии, становился чемпионом этих стран. Входит в список "ФИФА 100".