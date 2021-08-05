Правительство обновило регулирование оборонных повинностей

”Задачи государственной обороны исходят из широкой концепции государственной обороны, согласно которой государственная оборона является задачей всех нас. Отзывы предприятий относительно распределения оборонных повинностей были в основном положительными, что свидетельствует о том, что они понимают и ценят свою значимую роль в восстановлении нормальной деловой среды во время кризиса”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

Постановка задач государственной обороны крайне необходима, потому что даже во время кризиса Силам обороны должна быть обеспечена необходимая поддержка. В качестве новшества, согласно проекту, по решению Правительства Республики вещи могут принудительно отчуждаться и использоваться в принудительном порядке еще до объявления повышенной оборонной готовности с целью организации дополнительных учебных сборов или участия в международном военном сотрудничестве.

Введение ограничительных мер, в том числе повинностей в целом, станет более гибким и быстрым, например, решение об установлении трудовой обязанности в дальнейшем может передавать также по новостным каналам.

На основании проекта технические поправки будут также внесены в Закон об автомобильных перевозках, Закон о публичной информации, Закон о дорожном движении, Закон о налогообложении, Закон о поправках к Закону о семейных пособиях и Закон о подоходном налоге, а также в другие, связанные с ними законы о поправках. Проектом признается недействительным действующий Закон об оборонных повинностях.

Основная задача государственной обороны и Закона о государственной обороне — обеспечить безопасность и функционирование Эстонской Республики в любой ситуации, в том числе во время кризиса и войны. Защита государства подразумевает вклад каждого, в том числе предприятий. Подготовка к различным кризисам входит в сферу ответственности Государственной канцелярии.