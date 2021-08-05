Новости Эстонии
05.08.2021, 20:38

Сеть кинотеатров Apollo предупреждает: без ковид-сертификата в кинозал не пустят

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Foto: Remo Tõnismäe, Appolo Kino
Вчера компания Apollo Kino опубликовала пост в социальных сетях, в котором известила, что с 9 августа в кинозал будут допускать только при наличии COVID-сертификата. Среди любителей кино это вызвало шквал недовольства, вплоть до призывов бойкота.

По словам руководителя Apollo Kino Кадри Ярм, можно было ожидать (на примере других предприятий сферы обслуживания и развлекательных заведений) подобной реакции народа.

Поначалу планировалось, учитывая интересы тех людей, которые с недоверием относятся к вакцинации, проводить некоторые сеансы без проверки сертификата с ограничением в 50 человек. Но выяснилось, что ограничения действуют по отношению ко всему кинокомплексу, и их нельзя применять только к одному конкретному залу.

"К сожалению, мы поставлены перед фактом, что требование о том, что в закрытом помещении могут находиться 50 человек относится ко всему комплексу, к нескольким залам одновременно. В этом случае нам не остается никакой другой возможности, кроме как проверять дигитальный документ у всех людей", — сказала Ярм.

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