Сеть кинотеатров Apollo предупреждает: без ковид-сертификата в кинозал не пустят

По словам руководителя Apollo Kino Кадри Ярм, можно было ожидать (на примере других предприятий сферы обслуживания и развлекательных заведений) подобной реакции народа.

Поначалу планировалось, учитывая интересы тех людей, которые с недоверием относятся к вакцинации, проводить некоторые сеансы без проверки сертификата с ограничением в 50 человек. Но выяснилось, что ограничения действуют по отношению ко всему кинокомплексу, и их нельзя применять только к одному конкретному залу.

"К сожалению, мы поставлены перед фактом, что требование о том, что в закрытом помещении могут находиться 50 человек относится ко всему комплексу, к нескольким залам одновременно. В этом случае нам не остается никакой другой возможности, кроме как проверять дигитальный документ у всех людей", — сказала Ярм.