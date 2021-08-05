Департамент транспорта планирует сократить очереди на экзамен по вождению

"Поскольку очереди очень длинные, возник вопрос, нельзя ли передать прием экзаменов на некоторые категории частным компаниям", — сказал в интервью "Актуальной камере" директор отдела дорожной службы Транспортного департамента Йоэль Йессе.

Этот вариант рассматривался для получения прав на управление мотоциклом и трактором, но вопрос о том, может ли он быть реализован и в какой форме, все еще находится на стадии обсуждения.

По словам Йессе, основная причина длинных очередей на экзамены заключается в том, что желающие получить права приходят недостаточно подготовленными.

"По статистике, лишь 43% сдают экзамен на категорию B с первого раза. К сожалению, уровень подготовки сегодня довольно низок. Те, кто приходят сдавать государственный экзамен по вождению и теории, зачастую попросту еще не готовы", — сказал Йессе.

Сейчас рассматривается возможность восстановить экзамены по теории и вождению в автошколах, которые были отменены в 2013 году. Планируется увеличить количество обязательных часов вождения — с 30 до 40. Помимо того, с сентября департамент намерен оценивать работу автошкол и в соответствии с оценкой выдавать знак качества.