ВИДЕО Delfi | Выживший во время протестов в Беларуси: нужно оставить режим Лукашенко без денег

Корреспондент Delfi встретился в Вильнюсе с Евгением Заичкиным, которого считали первым погибшим от действий силовиков 9 августа 2020 года и узнал о том, как ему живётся в Литве и что он думает о том, сколько еще продлится диктатура.

Давайте поговорим о том, что происходило в Беларуси после президентских выборов 2020 года. События, происходящие в ночь с 9 на 10 августа, в памяти еще свежи?

9 августа после выборов мы с друзьями пошли в центр города, где было много людей и туда уже стягивали силовиков. Мы не успели дойти до центра, а они уже начали хватать людей. Меня задержали, и так неудачно. Избили до потери сознания. Несколько раз приходил в себя: в автозаке, на траве. Полностью пришёл в себя уже в скорой, под утро. Тогда и появились эти фотографии. Считалось, что я первый человек, который умер во время протеста от действий милиции.