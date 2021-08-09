09.08.2021, 07:53
ВИДЕО Delfi | Выживший во время протестов в Беларуси: нужно оставить режим Лукашенко без денег(36)
Ровно год назад в Беларуси начались протесты, сразу как только в стране прошли выборы. За последний год около 9 тысяч белорусов оказались в вынужденной эмиграции. Сначала в Европе оказались активные участники августовских протестов против фальсификаций президентских выборов, потом из страны понемногу выдавили практически всех, кто активно и публично высказывался против режима Лукашенко.