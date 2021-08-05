Для тех, кто думает, что COVID-19 — это пустяк: журналистка рассказала о том, как второй месяц борется с коронавирусом

С 10 июня я болею ковидом и его последствиями.

Когда так долго болеешь, становится уже стыдно — перед близкими, друзьями, коллегами, знакомыми, потому что нет сил отвечать на вопрос ”Ты как” и есть понимание, что скоро этих вопросов будет все меньше. А ответить на вопрос ”Ты как” сложно, потому что не лучше.

Противоречиво начинаешь относиться к Инстаграму, который и до всего этого вызывал раздражение из-за успешного успеха, а теперь — чувство, что с тобой такого может уже и не быть.

Я со школы много знаю про антитезу, и вот самая сильная — это между оптимизмом всех дорогих мне людей и моей ежедневной реальностью. Почти два месяца в больницах и четыре поездки в реанимацию подарили мне панические атаки, огромную гематому на внутренней части бедра то ли из-за плохого сбора артериальной крови, то ли из-за ее свертываемости, проблемы с выведением всего из организма, нераспутываемую копну волос, очень несчастные попытки заново научиться ходить и ещё много всего, что я не могу перечислить. Самое страшное — ощущение того, что я — это больше не та я, что ходила в бары на Рубинштейна и знала расположение всех судов Петербурга наизусть. А ещё отсутствие контроля, который сопровождал мою жизнь.