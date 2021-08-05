ВИДЕО | Угрозы литовской редакции Delfi: при чем тут Лукашенко?

Литовские пограничники начали разворачивать мигрантов в сторону Беларуси. Посол ЕС в Ираке Мартин Хат говорит, что полеты из этой страны в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены в связи с тем, что Литва и Сообщество стремятся разрушить путь незаконной миграции из Беларуси. Ситуацию на границе и в лагерях мигрантов на территории Литвы обсуждаем с философом, профессором университета им. Витаутаса Великого Гинтаутасом Мажейкисом и политическим обозревателем, аналитиком по вопросам безопасности Марюсом Лауринавичюсом.