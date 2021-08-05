05.08.2021, 22:30
ВИДЕО | Огонь прошел по полю титулованного земледельца, и без того погрязшего в долгах(6)
По сельскохозяйственным владениям Индрека Кламмера, который в 2019 году получил титул "Земледелец года", прошел огонь. Несчастье случилось в Выху (волость Винни, Ляэне-Вирумаа).
Предприниматель пояснил, что к настоящему моменту пожар потушен, идет окончательная проливка.
Причину пожара Кламмер назвать не смог. Ущерб он оценивает как крупный. Мало того, что свой негативный след оставила жара, так теперь еще добавились и убытки от пожара.
Напомним: в 2020 году пресса писала, что бизнес Кламмера в свиноводстве обанкротился.
Земледелец сосредоточился на выращивании злаковых и животноводстве (производстве мясной продукции).