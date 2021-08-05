ВИДЕО | Кая Каллас о скандале с высылкой эстонского консула: Россия хотела указать Эстонии на ее место

Напомним, что 6 июля из России был выслан консул ЭР Март Лятте, которого обвинили в попытке получить документы, содержащие государственную тайну. Во вторник ФСБ России обнародовала видеозапись задержания Лятте.

Сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Delfi отметила, что речь идет о постановке и провокации. "На самом деле того, о чем утверждает Россия, не происходило", — сказала премьер-министр.

По мнению главы правительства, Россия хотела показать, что между нашими странами нет добрососедских отношений.

Как сказала Каллас, Россия также хотела указать Эстонии на ее так сказать "скромное" место в наших взаимоотношениях.