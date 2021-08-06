Pfizer и Moderna повышают цены на свои вакцины. Что это значит для Эстонии?

Сама по себе новость о повышении цен сюрпризом не стала, отмечает сетевое издание Forte. Фармацевтика — это прежде всего бизнес, а не благотворительность.

Но означает ли это, что и Эстония должна будет вскоре платить за новые дозы Pfizer и Moderna больше?

Представитель коммуникационного отдела Министерства социальных дел заверил Forte, что в ближайшем будущем для нас ничего не изменится.

Так как касающиеся Эстонии договоры подписаны в рамках общеевропейской поставки, где определено и количество вакцины, то Эстония будет получать по крайней мере до конца 2023 года вакцину упомянутых производителей по прежней цене ( в том числе 2,6 млн доз Pfizer).

Как уже сообщалось, Pfizer планирует повысить цену на 25%, а Moderna — на 10%. Сколько именно Эстония платила за одну дозу препарата этих производителей — является конфиденциальной информацией и разглашению не подлежит.