В США заразились коронавирусом 40% оленей

Сотрудники Национального центра исследования дикой природы и Национальной ветеринарной службы США, препринт статьи которых опубликован на сайте bioRxiv, протестировали 624 образца крови белохвостых оленей (Odocoileus virginianus) — наиболее распространенного вида оленей в Северной Америке, особенно часто встречающегося в окрестностях городов восточного побережья США. Часть образцов крови диких животных была взята еще до пандемии, а часть (385) — в период с января по март 2021 года. Олени обитали на территории четырех штатов — Мичиган, Пенсильвания, Иллинойс и Нью-Йорк.

Оказалось, что 152 образца (40%) от 2021 года содержат антитела к вирусу SARS-CoV-2, что говорит о встрече животных с инфекцией. Это первое свидетельство широкого распространения вируса среди диких животных — ранее вспышки коронавирусной инфекции отмечались лишь на фермах по разведению норок в Европе и США.

Хотя ни у одного оленя признаков болезни обнаружено не было, наличие антител к вирусу у столь большого числа диких животных вызывает большое беспокойство у специалистов. Они предполагают, что сделанное открытие — лишь верхушка айсберга, и коронавирус уже широко распространился среди популяции белохвостых оленей по всей Северной Америке. Вероятность такого развития событий подкреплена данными лабораторных исследований, продемонстрировавших, что олени легко заражаются коронавирусом и передают вирус друг другу.

Опасность заключается в том, что благодаря формированию резервуаров SARS-CoV-2 среди белохвостых оленей у вируса появляются очень благоприятные условия для появления новых, снижающих эффективность вакцин штаммов, которые могут затем внезапно ”возвращаться” к людям даже после того, как пандемия пойдет на спад, отмечают ученые.

Как именно вирус попал к оленям, пока неясно. Это могло произойти через контакты с человеком или с другими животными, а также через загрязненные сточные воды.