Объединения учителей призывают учеников вакцинироваться: "Защитим себя и позаботимся о своих одноклассниках"(1)
Уважаемые ученики и родители!
До начала учебного года осталось меньше месяца. Опыт последних лет показывает, что для большинства учеников самый лучший и эффективный способ учиться — в школе с учителем. Учителя доверяют врачам — около 70% учителей Эстонии прошли курс вакцинации от Covid-19.
Хорошая школа — это больше чем просто дом, полный классов. Это сообщество, которое разделяет общие ценности и любит проводить время вместе, решая вместе задачи по математике и физике, проводя лабораторные эксперименты по химии и биологии или обмениваясь идеями по истории и литературе. Совместные классные вечера, рождественские праздники, спортивные соревнования, балы, мероприятия, посвященные юбилею Эстонской Республики и всё остальное, связанное со школьной жизнью, развиваются и имеют незаменимую ценность.
Учителя, ученики и родители могут вместе помочь сделать предстоящий учебный год успешным. Лучшее решение — сделать прививку от коронавируса. В Эстонии могут вакцинироваться все, начиная с 12 лет. Если первая вакцина будет сделана сейчас, у вас еще будет достаточно времени, чтобы закончить курс вакцинации в начале учебного года.
В борьбе с коронавирусом имеет значение каждая инъекция вакцины и осознанный вклад каждого. Защищаем этим себя и заботимся о своих одноклассниках. Поддержим вместе школы Эстонии и жизнь открытыми.
- Союз классных руководителей Эстонии (163 учителя)
- Общество учителей родного языка Эстонии (262 учителя)
- Общество математики Эстонии (332 учителя, из которых 250 являются членами Школьного математического общества)
- Отдел учителей физики Эстонского общества физики (отдел координирует деятельность почти 200 учителей физики)
- Объединение учителей биологии Эстонии (194 учителя)
- Союз учителей химии Эстонии (75 учителей)
- Объединение учителей географии Эстонии (125 учителей)
- Союз учителей естествознания Эстонии (57 учителей)
- Союз учителей русского языка и литературы (67 учителей)
- Общество учителей русского языка (89 учителей)
- Общество учителей немецкого языка Эстонии (133 учителя)
- Общество учителей финского языка Эстонии (78 учителей)
- Союз преподавателей эстонского языка, как второго (67 учителей)
- Общество учителей экономики и предпринимательства Эстонии (51 учитель)
- Союз учителей музыки Эстонии (125 учителей)
- Общество учителей труда Эстонии "AITA" (140 учителей)
- Союз технологического образования Эстонии (123 учителя)
- Общество учителей трудового обучения Эстонии (116 учителей)
- Союз физического воспитания Эстонии (303 учителя)
- Объединение художественного образования (75 учителей)
- Eesti Keelepööre (140 учителей)
- Общество учителей информатики Эстонии (29 учителей)
- Союз работников детских садов Эстонии (440 учителей)
- Объединение человековедения (70 учителей)
- Общество учителей истории и обществоведения (374 учителя)
- Союз преподавателей иностранных языков Эстонии (координирующая организация, насчитывающая 608 учителей)
- Правление палаты сотрудничества объединений учителей (Палата сотрудничества объединении учителей включает 22 ассоциации учителей, упомянутых выше)
- Союз работников образования Эстонии (6350, профсоюз, который является крупнейшей представительной организацией педагогов)