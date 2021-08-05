Кесклинн приглашает активных сениоров участвовать в работе Совета по делам пожилых людей

Если вы заинтересованы в этой инициативе, отправьте электронное письмо на адрес kesklinlane@tallinnlv.ee или же свяжитесь с управой по телефону 645 7220.

”Новый состав Совета по делам пожилых людей начнет работу в сентябре”, — сообщила старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. ”Совет будет узнавать мнения пожилых людей по вопросам, касающимся жизни города. Необходимо советоваться и спрашивать точку зрения у тех лиц, на которых непосредственно влияют наши решения и которые знают ожидания и потребности пожилых лучше, чем сами пожилые жители района”.

Совет представляет пожилых людей в центре города: защищает их интересы, представляет их идеи общественности и по возможности реализует их, вовлекает сениоров в процессы принятия решений, а также ищет решения проблем в различных сферах жизни.

Социальный Центр района Кесклинн отвечает за работу и организационные аспекты деятельности совета. Совет собирается не реже одного раза в квартал. Заседания совета проходят под председательством старейшины района или лица, назначенного старейшиной. Совет может привлекать к своей работе должностных лиц и экспертов в обсуждаемых областях.

Заседания совета открыты — в них могут принять участие все пожилые жители центральной части города. После каждого заседании совета будет составлен меморандум, а управа района Кесклинн учтет в своей работе высказанные мнения.