Зеленский: Донбасс никогда не будет русской территорией

"Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорией. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии", — сказал он в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский добавил, что "во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ". На территории Донбасса, сказал он, "без Украины цивилизации не будет".

Ситуация в Донбассе





Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. Спустя семь лет, в апреле 2021 года, власти России и Украины заявили об эскалации конфликта и обвинили друг друга в провокациях.

Российские власти обвиняли Украину в неисполнении Минских соглашений. В Киеве отмечали, что самоправозглашенные республики в Донбассе нарушают режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.

Минские соглашения, призванные урегулировать военный конфликт на востоке Украины, были подписаны в 2015 году.

"Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там. Эта земля будет деоккупирована", — обратился Владимир Зеленский к зрителям телеканала.

Полная версия интервью Владимира Зеленского будет показана в четверг вечером.

В конце июня 2021 года президент России Владимир Путин во время "прямой линии", заявил, что "украинцы и русские — это вообще один народ". А затем продолжил свою мысль в статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

Статья была написана на русском и украинском языках. В ней Путин делает вывод, что подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией.