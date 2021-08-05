Осторожно! На Штромке по-прежнему опасно купаться. Выяснилась возможная причина загрязнения воды

В июне Департамент здоровья рекомендовал прекратить купаться на пляже в связи с плохим качеством воды и возможным негативным влиянием на здоровье купающихся. В воде было выявлено повышенное содержание как энтерококков, так и Escherichia coli (кишечной палочки).

Учитывая, что в пик сезона на пляже могут купаться 8000-10000 человек, то заболевания желудочно-кишечного тракта могли получить 80-500 человек, а заболевания дыхательных путей — 24-190 человек.

Но остается вопрос — где же источник загрязнения воды на пляже? Откуда в воду попали бактерии?

Вице-мер Таллинна Калле Кландорф ранее выражал предположение, что источником загрязнения могут быть собаки и лошади, которых купают на пляже. Поэтому 9 июня власти города запретили купать животных во всем Коплиском заливе, в том числе и на Штромке. Позже Таллинн заявил, что пробы воды от 15 июля в норме и на Штромке вновь можно купаться.

Однако ситуация ничуть не улучшилась, и последние два анализа 29 июля и 2 августа показали, что содержание энтерококков в воде превышает максимально дозволенное в целых два раза. Значит, воду загрязняют не животные.

Delfi удалось заполучить данные лабораторных анализов, которые ссылаются на возможный источник загрязнения. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заказал у Департамента здоровья регулярные исследования чистоты воды еще в двух местах Коплиского залива.

Во-первых, в месте рядом со Штромкой, где в море впадает ручей Мустйыэ. На момент написания статьи вода в ручье выглядела мутной и имела сине-серый оттенок.

Во-вторых, в еще одном месте рядом с пляжем, где в море впадают сточные воды Рокка-аль-Маре. Этот небольшой ручеек уже на протяжении многих лет заставляет прогуливающихся вдоль моря людей морщить нос из-за неприятного запаха.

Данные анализа воды в этих двух местах показывают, что содержание энтерококков там регулярно превышает максимально дозволенное от трех до десяти раз — 14 июня даже в целых 80 раз.