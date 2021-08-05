Осторожно! На Штромке по-прежнему опасно купаться. Выяснилась возможная причина загрязнения воды(6)
В июне Департамент здоровья рекомендовал прекратить купаться на пляже в связи с плохим качеством воды и возможным негативным влиянием на здоровье купающихся. В воде было выявлено повышенное содержание как энтерококков, так и Escherichia coli (кишечной палочки).
Учитывая, что в пик сезона на пляже могут купаться 8000-10000 человек, то заболевания желудочно-кишечного тракта могли получить 80-500 человек, а заболевания дыхательных путей — 24-190 человек.
Но остается вопрос — где же источник загрязнения воды на пляже? Откуда в воду попали бактерии?
Вице-мер Таллинна Калле Кландорф ранее выражал предположение, что источником загрязнения могут быть собаки и лошади, которых купают на пляже. Поэтому 9 июня власти города запретили купать животных во всем Коплиском заливе, в том числе и на Штромке. Позже Таллинн заявил, что пробы воды от 15 июля в норме и на Штромке вновь можно купаться.
Однако ситуация ничуть не улучшилась, и последние два анализа 29 июля и 2 августа показали, что содержание энтерококков в воде превышает максимально дозволенное в целых два раза. Значит, воду загрязняют не животные.
Delfi удалось заполучить данные лабораторных анализов, которые ссылаются на возможный источник загрязнения. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заказал у Департамента здоровья регулярные исследования чистоты воды еще в двух местах Коплиского залива.
Во-первых, в месте рядом со Штромкой, где в море впадает ручей Мустйыэ. На момент написания статьи вода в ручье выглядела мутной и имела сине-серый оттенок.
Во-вторых, в еще одном месте рядом с пляжем, где в море впадают сточные воды Рокка-аль-Маре. Этот небольшой ручеек уже на протяжении многих лет заставляет прогуливающихся вдоль моря людей морщить нос из-за неприятного запаха.
Данные анализа воды в этих двух местах показывают, что содержание энтерококков там регулярно превышает максимально дозволенное от трех до десяти раз — 14 июня даже в целых 80 раз.
Департамент здоровья отмечает, что так как исследование воды все еще продолжается как в месте купания на Штромке, так и в местах, где ручьи впадают в море, то более точные выводы можно будет сделать в конце купального сезона. Тем не менее департамент подтвердил, что вышеупомянутые ручьи действительно могут влиять на качество воды на Штромке.
Власти Таллинна также обещали начать оценку влияния на окружающую среду, чтобы лучше понять, насколько сточные воды коллекторов Сеэвальда влияют на качества воды на пляже.