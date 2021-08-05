Футзал Украины: «Продэксим» жаждет побед

Что можете сказать о составе «Продэксима» в новом сезоне?

После поражения в финале первой мыслью было многое изменить. Хотя мы сыграли четыре финала в двух крупных и двух малых турнирах, будучи обладателями Кубка и занявшими второе место в лиге, ни одно место в команде не было гарантировано, тем более мое. Это требование такой большой команды. Я очень доволен своим составом, и если дела пойдут хорошо, у меня будет весь сезон, чтобы оценить его как следует.

Как проходит предсезонка? Довольны ли Вы работой ребят?

Первые четырнадцать дней были очень тяжелыми. Мы подключили к работе высококвалифицированного специалиста для работы в основном над физической подготовкой, и эти первые двадцать тренировок были очень сложными. Третью неделю мы провели в Одессе, также тренировались дважды в день ̶ утром и вечером, чтобы быть в состоянии сыграть в турнире четыре матча подряд. Когда пройдут эти подготовительные игры, у меня будет более ясная информация.

Каким Вы представляете себе матч за Суперкубок? Чего ждете от него?

Я представлял себе эту игру с финала чемпионата прошлого года. Это не оправдание, но сыграть тот матч без пяти основных игроков ̶ огромная нагрузка, но, на мой взгляд, отговорок быть не может. Мы проиграли, мы должны подняться и двигаться вперед.

Что Вы думаете о новом формате чемпионата (3 круга и затем плей-офф)?

Теперь со всех игроков будет значительно больший спрос, особенно это касается нашей команды, у которой восемь игроков в сборной. Это очень плотный график, очень требовательный, но было нужно что-то предпринять, чтобы дать лиге какой-то плюс. Понятно, что отдавать такое количество игроков в сборную будет излишней тратой сил, и нам придется грамотно это контролировать.

Каковы задачи команды в ежегодном турнире им. В.И. Водяна?

Намерение состоит в том, чтобы подготовить команду так, чтобы к 20 августа находиться в наилучших кондициях для победы в Суперкубке. Нужно иметь в виду, что у нас команда, которая обязана побеждать во всех соревнованиях.