В Хакасии отсидевший 18 лет убил семью из пяти человек

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, в четверг поступили данные об убийстве пяти человек в селе Джирим в Ширинском районе республики. У всех были колото-резаные ранения "в области различных частей тела", сказано в сообщении.

По подозрению в убийстве задержан житель района 1985 года рождения.

"Он недавно вернулся, 18 лет отсидел, убийство у него было предыдущее — мать с дочкой зарезал там же, в Джириме. И сейчас вот вторую семью вырезал", — сказал РИА Новости глава Ширинского района Сергей Зайцев.

"Семья не сказать, что благополучная — и не сказать, что нет. Обычная деревенская семья… Ближе к отрицательной", — добавил Зайцев.

36-летний местный житель был на свободе меньше месяца, а до этого отсидел 18-летний срок за то, что зарезал двух женщин — мать и дочь, а потом поджег их дом, пишет издание "Хакасия". По его данным, среди пяти убитых — 20-летний сын хозяйки дома и семилетняя внучка (по другим данным, восьмилетняя).

Поймали нападавшего трое местных жителей, они сбили его машиной, утверждает издание.

Задержанный за убийство семьи в Хакасии 36-летний Федор Панов



Он находился под административным надзором по месту проживания в городе Омске. Местные говорят, что в родном селе Джирим преступник появился в конце марта. Все его боялись и даже не здоровались. pic.twitter.com/gdz8Sa3z57 — Известия (@izvestia_ru) August 5, 2021

"Сам он сильно вспыльчивый и всем говорил, что у него шизофрения, обострение весной и осенью, все боялись его. Он был пьян, хотя всем говорил, что пить боится", — цитирует региональная "Комсомольская правда" одного из жителей села.

Еще один житель рассказал, что от самосуда нападавшего, сбитого машиной и связанного, спасло то, что полиция приехала быстро.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

Село Джирим находится в популярном туристическом Ширинском районе Хакасии у озера Джиримское, где, по данным "Комсомольской правды", после освобождения нашел работу подозреваемый в убийстве пяти человек.