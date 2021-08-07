Девушка дня. Пернилла Блуме — сексуальная пловчиха и олимпийская чемпионка

Умница, красавица и самая настоящая олимпийская чемпионка — все это про лучезарную блондинку на фото.



Однако наша героиня не только милая и нежная, но и довольно раскрепощенная — разумеется, в хорошем смысле. Ее Instagram — тому подтверждение.



Пернилла уже не раз доказывала, что она не только красива, но и амбициозна. Так, она стала лучшей спортсменкой Пернилла уже не раз доказывала, что она не только красива, но и амбициозна. Так, она стала лучшей спортсменкой Дании в 2016 году.

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