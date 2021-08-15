Летать и получать кайф от жизни: парапланерист рассказал RusDelfi, как взлететь в воздух и что для этого нужно
Мы встретились с Михаилом у моста Пирита. Это обычное место сбора таллиннских мотопланеристов. Он приехал на внедорожнике — в багажник помещается необходимое для полетов оборудование. Самое главное — мотор, прикрепленный к портфелю и крыло (парашют). Есть рычаг газа — нажимаешь и поднимаешься выше, отпускаешь — теряешь скорость и спускаешься. Еще есть две ручки — одна подминает крыло вправо и другая влево.
К сожалению, из-за сильного ветра мы с фотографом не посмотрели, как Михаил летает, зато интересно пообщались на земле. Михаил приехал с внуком, в руках у ребенка летающий змей.
Михаил, как на этой штуке взлететь?
Это самая трудная вещь в этом спорте. Во время разгона крыло лежит на земле. Его надо поднять в рабочее положение. Это самое главное. Ты начинаешь бежать, крыло поднимается, добавляешь газ и плавно поднимаешься в воздух. На этой площадке в Пирита, где мы находимся, удобно можно разогнаться и сесть.
Как давно вы этим занимаетесь?
Давно. С 2000 года летаю. Я всегда хотел летать. Мне было около 40 лет и я понял, что пора. Я очень хотел и пробовал все, что связано с воздухом. 20 лет назад этот спорт не был так развит. Тогда пытались летать на парашютах, привязанных к катерам и машинам.
Мне нравится, что я могу летать везде, где хочу. Видеть город Таллинн с высоты, это совершенно меняет ракурс, другая перспектива. Параплан — самый простой и доступный способ, чтобы летать. Технику можно купить не так дорого — у меня средний комплект. Крыло 2000-3000 евро, 3000-5000 мотор. Плюс нужен шлем, приборы, машина для перевозки. Грубо говоря, чтобы купить все — это 10 тысяч евро.
Где вы можете летать в Таллинне?
Здесь особая история. В большинстве мест можно летать свободно, в городе по-другому. В Таллинне большой жилой массив. Мы специально договаривались с департаментами для получения разрешения. Мы посмотрели, где мы можем летать, где это можно делать безопасно. Плюс мы каждый раз сообщаем за 15 минут до полета, что поднимаемся в воздух. Они помечают зоны на электронной карте, чтобы пилоты самолетов и вертолетов знали о нас. Очень редко, когда не разрешают.
В городе наша зона — от Русалки вдоль моря до конца Виймси. От моря до ТЦ ”Иру”. Но сейчас над пляжем в Пирита не летаем, там уж очень много народу, там некуда сесть в случае чего.
Где вы живете?
В Пирита.
То есть до магазина Рокка-аль-Маре за покупками вы не можете долететь?
Нет. Так не полетишь. Нужно отдельно договариваться, для такого полета нужен повод, праздник, особое мероприятие.
Мы летаем в тихую погоду. С крыльями вряд ли что-то может произойти. Но могут быть проблемы с мотором. В этом ничего страшного нет, я просто не могу лететь в вверх, а буду плавно спускаться вниз.
Это как в сцене из ”Дюнкерка” с Томом Харди?
Да, именно. Он тоже искал место, куда сесть, чтобы остаться живым. Но у нас такой проблемы нет. Живыми всегда остаемся. Если мы летаем над городом, то мы всегда должны оценивать, куда можно сесть, чтобы не причинить ущерб людям и себе. Было несколько случаев, когда мы приземлились в воду. У меня была такая ситуация — сел возле ”Русалки”. Но ничего, я выбрал место, где никого нет. Я только намок, крыло пришлось долго сушить.
Это самая экстренная ситуация?
Да. Отказал мотор. Тут нет ничего страшного. Мы специально летаем там, где можно спокойно приземлиться в случае отказа мотора. А, например, не над лесом — так как на елке висеть не хочется. Придется рубить дерево или расставаться со своей техникой. Кстати, больше всего парапланеристов с мотором погибают в воде, утонув. Поэтому у нас с собой всегда спасательный жилет. Есть еще и парашют, но его редко кто-то использовал. Мы летаем на высоте до 100 метров, дополнительный парашют вряд ли поможет.
У нас есть радиосвязь. Когда с друзьями летаем, то подсказываем друг другу. Обычно мы говорим только о полетах. Выбираем маршрут. Домашние дела не обсуждаем.
Какие мысли в воздухе?
Одним словом — восторг. Да, мы привыкли за столько лет полетов. Первые разы глаза были круглые. Но до сих пор адреналин остался, это очень хорошо. Он очень размеренный, что мне очень нравится. Этот адреналин плавный, он дает энергию, хорошие сны снятся. Не затмевает сознание, а поддерживает в тонусе. У нас очень красивый город. Видно Старый город. Закат.
Вам сейчас 62 года. Чем вы занимались раньше?
Большую часть жизни я занимался компьютерами, программированием, производил программное обеспечение. Мы много сделали полезного, работали с умными людьми. Сейчас я на пенсии. В 62 года соваться в ИТ не очень. Я сам помню себя 20 лет назад, мы не охотно брали на работу стариков.
Как часто вы летаете?
Всегда, когда хорошая погода. Все зависит от погоды, ветра. Это наше все. Мы летаем, когда ветер не больше 4 м/с. Это бывает не часто. Обычно весной и осенью, летом больше дует. Хотя в этом году в июне была отличная погода, летали почти каждый день. Можно сказать, в год удается полетать 50-60 часов. Это совсем немного.
Нужно отметить, мы летаем всегда в компании, так интересней и правильней с точки зрения безопасности. В одиночку летать не так весело, поэтому еще зависит от свободного времени соратников.
Расскажите про ваш клуб парапланеристов.
Клуб парапланеристов называет ”Азимут”. Сначала это был просто спортивный клуб, ребята ходили в горы, походы, играли в бадминтон. Сейчас нас 10 человек, кто летает. Все знакомые, не пускаем всех, кого попало. Нужен опыт, прежде чем взять его в клуб для полетов в городе. Всего в Эстонии около 100 парапланеристов, моторных около 50 человек.
Иногда проходят соревнования. На моторных парапланах есть несколько дисциплин. 1. Как можно точнее приземлиться. 2. Экономичность, меньше расходовать топлива. Я за час трачу 5 литров. 3. На навигацию — есть карта, нужно облететь точки.
Где вы летали? Какие места запомнились?
В Пскове, вдоль реки, под мостами. В прошлом году над Куршской косой. Дюны, море. Очень понравилось.
Родственники переживают за вас?
Мама и папа говорят, что нужно бросать уже. Жена, дети — не говорят ничего такого. Они нормально относятся. Я должен признаться, что этот вид спорта — эгоистичный. Есть художественная гимнастика, фигурное катание — все смотрят, ах, как красиво. А есть парапланеризм — я взлетел и я один. Сам с собой в воздухе. А семья в этот момент дома. Может, дома нужно пылесосить, чинить забор, сидеть с детьми — а он там летает.
Поэтому мы стараемся быть полезными людям. Развлекать местных жителей. Машем руками, в ответ всегда позитивная реакция. Как нам кажется, это весело, мы пытаемся украсить прогулку.
И все-таки кому-то вы не нравитесь.
Обязательно. Самая большая проблема — шум. У нас мотор, у нас они не такие шумные, не такие, как у мотоциклистов. Люди привыкли к шуму от машин, а от парапланов нет.
Кто-то написал жалобу, что мы мешаем. Пожаловались в управу Пирита на шум. Управа с нами связалась, мы пришли, поговорили с этим человеком. Он сказал, что у него дом, там живет мама, ей это не понравилось. Дальше мы договорились, что не будем летать над этим место, или летать там поменьше, насколько это возможно. Все-таки нельзя сделать запретные зоны для полетов. Мы летаем по договоренности с Летным департаментом, у нас все законно. Тем более летаем не так часто, максимум раз в день один час на закате.
Я летал только на самолете в качестве пассажира. Я хочу попробовать полетать на параплане. Что мне нужно делать?
У нас есть достаточно профессиональные клубы. Не наш, а другие, у нас любительский клуб для своих. Формально ты можешь купить технику и полететь. Но скорее всего ты не взлетишь или упадешь. Нужно обратиться в клуб, где этим занимаются. Там ты сначала полетаешь в тандеме, потом тебя на веревке поднимут вверх. Потихоньку, невысоко.
Надо определить — это твое или нет. Потом, если понравилось, ты выбираешь, летать свободно или с мотором. Если без мотора, то ты едешь за город, чаще всего в Рапла. Там есть специальный аэродром. Либо с мотором — тогда проходишь обучение. Первое, что нужно сделать — обратиться в клуб. Там тебе помогут выбрать технику, научат, как и что делать в воздухе.