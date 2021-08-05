ВИДЕО | Дистанционного обучения в школах больше не будет. За подделку паспорта вакцинации — до 500 штрафных единиц или лишение свободы

Кая Каллас отметила, что интерес к вакцинации вырос после введения ограничений, особой популярностью пользуются вакцинационные автобусы. О том, как будет организована вакцинация от коронавируса в школах, правительство расскажет в следующий четверг.

Танель Кийк сообщил, что растет нагрузка на больницы, но от весеннего пика ситуация еще далеко.

Кийк отметил, что правительство обсуждает новые возможности ограничения распространения вируса. Обязательное ношение масок хотят расширить, а также усилить контроль над этим.

Также обсуждается полные переход на допуск на мероприятия по вакцинационному сертификату вне зависимости от числа участников, а также какие другие еще услуги будут предоставляться на такой же основе.

"Вакцинационные сертификаты останутся до конца пандемии", — констатировал Кийк.

Анрес Сутт: "Обсуждается, что паспорт вакцинации легко подделать. Полиция обещала серьезно заниматься всем случаями. Наказание строгое, до 500 штрафных единиц или лишение свободы".

В ресторанах вакцинационные сертификаты может проверять официант перед приемом заказа. Придется сканировать QR-код, добавил Сутт. В театрах, кино и на различных мероприятиях они будут проверяться на входе, как это происходит в других странах.

Лийна Керсна заверила, что правительство решило — школы должны оставаться открытыми. Для этого важно вакцинировать учеников. К октябрю поставлена цель вакцинировать 70% учащихся возрастом 15-17 лет.

Сейчас среди сотрудников сферы образования вакциниовоаны 72%: 75% в общеобразовательных учреждениях и 83 в университетах. Цель — охват в 90%. Отстает вакцинация работников в начальном образовании, там охват всего чуть больше 60%.

Керсна отметила, что невакцинированные работники всех образовательных учреждений должны быть готовы к постоянному использованию экспресс-тестов. Экспресс-тесты до конца года будет оплачивать государство. Невакцинированные ученики также будут сдавать экспресс-тесты.