ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство рассказывает о своих новых решениях

Кая Каллас отметила, что интерес к вакцинации вырос после введения ограничений, особой популярностью пользуются вакцинационные автобусы. О том, как будет организована вакцинация от коронавируса в школах, правительство расскажет в следующий четверг.

Танель Кийк сообщил, что растет нагрузка на больницы, но от весеннего пика ситуация еще далеко.

Кийк отметил, что правительство обсуждает новые возможности ограничения распространения вируса. Обязательное ношение масок хотят расширить, а также усилить контроль над этим.

Также обсуждается полные переход на допуск на мероприятия по вакцинационному сертификату вне зависимости от числа участников, а также какие другие еще услуги будут предоставляться на такой же основе.

"Вакцинационные сертификаты останутся до конца пандемии", — консатировал Кийк.