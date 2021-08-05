Жара испортила грибной сезон окончательно и бесповоротно? Рассказывают эксперты

Профессор кафедры микологии Тартуского университета и директор музея природы ТУ Урмас Кылъялг считает, что все не так уж и плохо.

"Грибы середины лета, в основном, все же не выросли, но если продолжится такой влажный и прохладный период, то в августе и сентябре обязательно стоит ждать осенних грибов", — заверил миколог.

Грибы — чрезвычайно пластичные организмы. У клеток многих видов грибов есть великолепная способность переживать жаркие и сухие периоды. Самый экстремальный пример — грибы, образующие лишайники, клетки которых "оживают", как только воздух становится влажным и прохладным. Похожие способности есть у многих видов грибов, произрастающих в почве, в том числе и у пригодных в пищу.

Миколог и почвенный эколог, старший научный сотрудник института экологии и наук о земле Тартуского университета Лехо Тедерсоо также говорит, что грибной сезон в этом году не потерян безвозвратно из-за жары и засухи.

”Осенние грибы могут быть уже через одну или две недели там, где в ближайшие дни пройдут обильные осадки. Чтобы к началу сентября было много грибов, то в районе Дня восстановления независимости (20 августа) должны пройти сильные дожди, а затем чтобы не было новой волны жары", — сказал Тедерсоо.

Профессор молекулярной экологии ТУ и директор института экологии и наук о земле Маарья Эпик отмечает, что сильная засуха обязательно повлияет на грибницы, находящиеся в почве. "Нехватка влаги не позволяет грибнице расти обычным образом, и самих плодовых тел образуется меньше, чем при обычном развитии грибницы", — пояснила она.

Также нужно учитывать, что многие произрастающие в Эстонии съедобные грибы являются микоризными. Микориза — симбиоз гриба с корнями высших растений. А это значит, что на рост таких грибов также влияет то, как высшее растение, то есть дерево, справилось с жарой.